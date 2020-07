Pietra Ligure. Allarme intorno alle 13.00 di oggi per un incendio di sterpaglie sulla massicciata ferroviaria a Pietra Ligure, nel tratto di levante parallelo alla via Aurelia, a fianco al parcheggio e a poca distanza dalle stesse spiagge.

Sono stati alcuni passanti a segnalare il fumo e le fiamme, facendo così scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento finalese. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale pietrese.

di 6 Galleria fotografica Pietra, incendio sui binari









I pompieri stanno domando il rogo, di lieve entità, ma in una posizione di pericolo per la vicinanza alle case, alla via Aurelia e al litorale di levante, frequentato dai turisti.

Restano da capire le cause e se il principio di incendio sta provocando disagi alla circolazione ferroviaria, anche se la situazione è già rientrata alla normalità.