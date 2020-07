Incendio a Balestrino: interviene l’elicottero. Indagini dei carabinieri sulle cause

Balestrino. E’ tuttora oggetto di bonifica l’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di oggi a Balestrino, in località Cunio, nella zona in cui sono situati i pali della linea elettrica aerea.

Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco di Albenga e Savona, oltre ai volontari dell’antincendio boschivo della protezione civile cittadina e l’elicottero.

Nonostante il vento di oggi, gli operatori sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Sono poi iniziate le operazioni di bonifica ad opera dell’elicottero, che ha effettuato diversi lanci di acqua.

I carabinieri forestali in servizio 1515 di Emergenza Ambientale stanno effettuando le indagini per accertare l’origine dell’incendio. Dagli accertamenti finora effettuati le cause dell’incendio sembrano imputabili ai cavi dell’alta tensione che, a causa del vento, si sarebbero toccati, generando arco voltaico le cui scintille sono cadute a terra, incendiando la vegetazione.

Le fiamme si sarebbero poi espanse, alimentate dalle raffiche di vento. L’area boscata al momento interessata è stimata i circa 2000 metri quadrati.