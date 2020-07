Albisola Superiore. È stata inaugurata questa sera in Piazza Chiesa, accanto alla passeggiata Eugenio Montale di Albisola Superiore, l’opera “Pe Sciortî” dell’artista Paolo Anselmo.

L’opera, composta da elementi in ceramica e ferro, da oggi impreziosisce una siepe formando “un fantastico e ironico pesce che simboleggia la tanto attesa uscita dopo i mesi di quarantena dovuta al Covid-19“.

“Pe sciortî – come ha spiegato l’assessore alla cultura per il Comune di Albisola Superiore, Simona Poggi – porta con sè due significati: uno è quello dialettale ‘per uscire’ (che richiama l’uscita dal lockdown), il secondo gioca sui due vocaboli PE SCIOrtî, che rimanda al pesce, interpretato dall’artista grazie a una intuizione nata a partire dall’osservazione della forma della siepe in cui è stata inserita l’opera”.

“Siamo molto felici che l’artista che espone in tutto il mondo abbia scelto la nostra Albisola per porre la sua opera alla vista di residenti e turisti. Una bellissima iniziativa che, come Comune, abbiamo accolto a braccia aperte” ha commentato il vicesindaco Roberto Gambetta.

L’inaugurazione è stata organizzata dall’assessorato alla cultura di Albisola, con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico, ma, come ci tiene a dire l’assessore Poggi: “Questa giornata è dedicata al protagonista, all’artista Paolo Anselmo, che nonostante abbia girato il mondo continua a fare arte nel nostro territorio”.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessore Sara Brizzo, Massimo Sprio, il consigliere Enrica Buldrini Verney e l’architetto dell’Ufficio Tecnico Massimo Agamennone.