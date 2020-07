Il tavolino da soggiorno: 10 idee per arredare la tua zona living

In una casa ben arredata non può mancare un tavolino da soggiopeno di qualità. In salotto, del resto, passiamo la maggior parte del tempo, riceviamo i nostri ospiti, ci rilassiamo al termine della giornata di lavoro.

Dopo aver ascoltato i consigli del team di SmartArredo ti proponiamo dieci modelli esclusivi: complementi confortevoli ed eleganti, studiati per risparmiare spazio e per donare un tocco di bellezza alla tua area living. Questi prodotti di interior design sono diversi per forme e dimensioni, ma sono tutti accomunati dalla cura per i dettagli e da linee essenziali, geometriche e prive di fronzoli.

Un tavolino rettangolare in vetro

Il vetro è dotato di un notevole potenziale artistico: è trasparente, levigato, in grado di catturare lo splendore della luce naturale e artificiale. Un elemento realizzato con questa materia prima è un vero e proprio oggetto decorativo, un gioiello che risalterà nel tuo soggiorno con la sua superficie brillante!



Tavolino da soggiorno in vetro Stefan

Molto raffinati sono i tavolini rettangolari, il cui gusto minimalista è evidente nell’assenza di qualunque particolare superfluo. Un simbolo di eccezionale semplicità, destinato a diventare il protagonista assoluto del tuo salotto. Dai uno sguardo, per esempio, al modernissimo Stefan di SmartArredo.

I tavolini pieghevoli e l’MDF

Funzionale, comodo, maneggevole: questi sono i maggiori punti di forza di Sabadell, il tavolino pieghevole costruito in MDF.



Tavolino pieghevole Sabadell

Si tratta di un’intelligente soluzione salvaspazio, ideale per le stanze più piccole e anche per essere trasportato da un luogo all’altro. Il ripiano si trasforma in un vassoio estraibile, un’idea geniale per gestire in modo pratico l’ambiente domestico.

Un tavolino con fioriera

Ti piacciono le piante ornamentali? Ciò che fa per te, allora, è un tavolino con fioriera incorporata. Un complemento di questo tipo è di grande impatto visivo, e funge sia da piano d’appoggio sia da vaso per interni.



Pat Green: tavolino di design

Nel modello Pat Green i riflessi argentei dell’alluminio si fondono con lo scintillio del vetro e con i colori vivaci degli eventuali fiori. Un effetto finale scenografico, che renderà la tua zona living a dir poco unica!

L’originalità di un cubo luminoso

Se preferisci gli arredi in stile contemporaneo più bizzarri e stravaganti, prendi in considerazione il cubo luminoso chiamato Licht: un prodotto davvero inconfondibile, che farà rimanere i tuoi amici a bocca aperta. Questo oggetto di design è un’autentica perla, e può essere utilizzato non solo come tavolino ma anche come lampada.



Licht: la lampada tavolino

Per lo stesso motivo, molti lo collocano in camera da letto al posto del classico comodino. Pensa che meraviglia, leggere un libro alla luce di questo anacronistico abat-jour! Come materiale si adopera il metacrilato, garanzia di solidità e sicurezza.

I tavolini rotondi

Un tavolino da soggiorno di forma rotonda è più delicato rispetto a uno quadrangolare. È altrettanto utile per ottimizzare lo spazio disponibile con razionalità e buon senso: pensiamo, per esempio, al modello Finny in plexiglass o al confortevole Trottolo con ruote.



Tavolo rotondo in plexiglass Finny

Entrambi sono progettati per sfruttare con logica ogni singolo centimetro, e per liberare il salotto dal rischio di ingombro.

I vantaggi di un tavolino con portariviste

Anche i tavolini con portariviste sono decisamente salvaspazio: uniscono, infatti, due mobili in uno, e permettono di tenere in ordine giornali, quaderni e libri tascabili.



Glove: il porta riviste ideale anche come comodino

Ti segnaliamo il bellissimo Glove, da posizionare al lato del divano o della poltrona per avere sempre a portata di mano la tua rivista. Le linee squadrate sono sobrie ma sofisticate; il metacrilato della struttura di base è combinato con il legno del divisore, che puoi scegliere nella versione nera o bianca.

I tavolini trasformabili

Ecco un articolo assolutamente all’avanguardia, che ha segnato una nuova frontiera nel ramo dell’interior design: il tavolino da salotto che diventa con poche mosse un ampio tavolo da pranzo. Un complemento del genere si inserisce nell’ambiente in maniera armoniosa, e suggerisce un’impressione di equilibrio persino nei locali più piccoli.



Tavolo trasformabile Morfosi (chiuso e aperto)

In questa categoria ti consigliamo di dare un’occhiata ad After, in metallo e legno nobilitato, e a Morfosi, in MDF laccato lucido. Come risparmiare spazio senza rinunciare a una cena con tutta la comitiva al completo!

Limita l’ingombro con un tavolino contenitore

Melkior è un prodotto da usare sia come tavolino da soggiorno, sia come contenitore di libri, CD e accessori personali. Il piano scorrevole si apre, rivelando i funzionali vani interni: la soluzione perfetta se abiti in un bilocale o in un monolocale.



Melkior: il tavolo da soggiorno contenitore

Il tavolino Ring

Quello che ti proponiamo è un altro tavolino incredibilmente originale, ottimo per l’area living ma anche per le camere da letto, per gli studi, per gli ingressi.



Ring, il tavolo da soggiorno di Design

L’acciaio flessibile dello scheletro si concilia con il vetro del ripiano con un risultato elegantissimo ed esclusivo. Puoi utilizzarlo come tavolino da lettura e da caffè, per stupire i tuoi ospiti e beneficiare di una straordinaria comodità.

Un modello in legno

Infine, se desideri un tavolino a metà strada tra il classico e il moderno, opta per un complemento in legno. Un materiale di gran pregio, dall’aspetto naturale, resistente e robusto. Anche questo gruppo include numerosi elementi dalle forme minimal ed essenziali, come Benicio, in melaminico, e Gregor in FENIX, laccato o HPL.



Tavolo da soggiorno Gregor