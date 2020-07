Savona. Da oggi la Rari Nantes Savona può puntare su un nuovo importante sponsor. Si tratta di Esi, azienda leader nel settore dei prodotti fitoterapici, nutraceutici, dietetici ed integratori alimentari, con sede ad Albissola Marina. La presentazione è avvenuta a margine dell’illustrazione della collaborazione tra Natalia Titova e la Nazionale di nuoto sincronizzato.

Esi entra così a far parte del pool di sponsor della società biancorossa dando un significativo segnale di positività ed impegno per il futuro quanto mai significativo in un momento particolare come quello attuale. Esi rappresenta un’eccellenza nei prodotti per il benessere dell’individuo così come la Rari Nantes Savona rappresenta un’eccellenza sportiva, punto di riferimento per lo sport nazionale ed internazionale.

Roberto Corio, direttore marketing di Esi, dichiara: “La scelta di entrare in piscina è stata una bella cosa, una bella decisione che abbiamo preso recentemente. Noi da 45 anni siamo un’azienda del territorio, produciamo integratori alimentari e prodotti naturali per il benessere psicofisico delle persone, ma soprattutto fisico, quindi perché non legarci allo sport? Abbiamo pensato fosse un destino quello di unire due eccellenze locali come Esi e la Rari Nantes. Entrambe le società sono locali ma sono famose nel mondo: la Rari è nota a livello internazionale ed Esi, nel suo piccolo, è un marchio locale ma che distribuisce i suoi prodotti in sessanta stati del mondo. Siamo due entità che da una piccola località sono entrate nel mondo, per questo abbiamo pensato di unirci”.

“I nostri prodotti sono a base di erbe, vitamine e minerali, quindi la natura è nel nostro dna – prosegue Corio -. Vendiamo in Italia in tutte le farmacie, erboristerie e parafarmacie ed anche all’estero, in tutta Europa e in molti paesi extraeuropei, dal Sud-Est asiatico, al Medio Oriente, all’Africa”.