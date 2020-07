Garlenda. Questa mattina a Garlenda, nella splendida cornice del verde parco Villafranca della Pro Loco di Garlenda, i bambini del Campo Estivo “Tra Cielo e Terra” hanno avuto modo di conoscere i volontari del Soccorso Cinofilo Liguria del nucleo provinciale di Savona e i loro splendidi cani da soccorso.

Sono state molte le attività illustrate ai bambini come la ricerca di persone e le attrezzature in dotazione alla squadra per il soccorso. I bambini hanno inoltre preso familiarità con i cani e imparato qualche nozione riguardo l’addestramento. “I cani sono come degli eterni bambini ed è importante insegnar loro con il gioco, la gentilezza e la gratificazione senza usare violenza” insegna il vice presidente del Soccorso Cinofilo Alessio Aloia.

Una importante collaborazione tra le diverse realtà associazionistiche di Garlenda che, unite dalla passione per il territorio, si sono prodigate anche in tempi difficili per far conoscere il mondo del volontariato con le sue peculiarità. “Si ringraziano i volontari del Soccorso Cinofilo per la grande partecipazione, l’Associazione Lo Scivolo degli Angeli per aver guidato i bambini in questa scoperta e la Pro Loco Garlenda per la messa a disposizione di Parco Villafranca” fanno sapere dal Comune.