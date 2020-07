Il sindaco di Andora Demichelis coordinatore provinciale di Cambiamo

Liguria. Mauro Demichelis è il coordinatore provinciale della lista “Cambiamo con Toti Presidente”. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri.

“Ringrazio gli amici che hanno dato la loro disponibilità per aiutarci in questa bella sfida – commenta il presidente Toti – che porteremo avanti con grande passione ed entusiasmo grazie a una squadra forte, variegata e pronta a continuare insieme per altri 5 anni il cambiamento della nostra Liguria”.

Completano la squadra dei responsabili provinciali Matteo Cozzani , che oltre ad essere coordinatore ligure si occuperà anche della lista di Genova, Pino Di Meco per l’imperiese e Loris Figoli per lo spezzino.