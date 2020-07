Il neonato ha “fretta”: la mamma partorisce sull’ambulanza della croce bianca di Albenga

Albenga. Sono le 19 circa, quando arriva una chiamata al numero unico delle emergenze 112, che viene subito “girata” alla croce bianca di Albenga.

“Siamo in macchina, a Ceriale, diretti al Santa Corona, ma il nostro bambino sta per nascere. Non credo che riusciremo ad arrivare in ospedale in tempo”, la sintesi del contenuto della telefonata.

A quel punto, l’ambulanza della “bianca” ingauna parte, con l’automedica del 118 al seguito. Giunti a Ceriale, la mamma di 25 anni, è stata fatta salire a bordo con tutte le cautele del caso. Quindi, via alla volta dell’ospedale pietrese a tutta velocità.

Ma il piccolo aveva evidentemente troppa fretta di nascere e, così, è successo direttamente sull’ambulanza, grazie alla prontezza e alle capacità di personale medico e volontari.

Il lieto evento è avvenuto a Loano, sulla via Aurelia. Mamma e piccolo sono stati poi trasportati successivamente al Santa Corona, dove si trovano tutt’ora. E in ottime condizioni di salute entrambi.