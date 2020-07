Il Consiglio regionale ricorda l’ex sindaco di Savona Angelo Carossino con un minuto di silenzio

Regione. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha aperto la seduta chiedendo ai consiglieri di osservare un minuto di silenzio in segno di lutto per la recente scomparsa di Angelo Carossino.

“Nei giorni scorsi è venuta a mancare una figura storica della politica ligure e di questa Assemblea legislativa: si è spento a 91 anni Angelo Carossino, consigliere regionale per due legislature e presidente della giunta dal 1975 al 1979. Carossino ha portato un contributo importante alle attività consiliari e, prima ancora come sindaco di Savona e poi come europarlamentare, ha dedicato buona parte della propria vita a difendere gli interessi della comunità ligure”.

Piana ha aggiunto: “Carattere schivo e riservato, è uscito dalla scena politica in punta di piedi lasciando in tutti noi il ricordo di un uomo retto, colto, preparato e che ha saputo valorizzare l’azione amministrativa regionale.Alla sua famiglia esprimiamo il cordoglio dell’Assemblea legislativa, invito i colleghi consiglieri di osservare un minuto di silenzio recente scomparsa di Angelo Carossino”.