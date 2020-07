Liguria. I parlamentari liguri hanno risposto all’invito del comitato “Salviamo Genova e la Liguria” e hanno partecipato a una riunione di confronto che si è svolta questa mattina nella sala delle grida del palazzo della Borsa di Genova.

All’incontro erano presenti: la deputata di Italia Viva Raffaella Paita, la senatrice del Partito Democratico Roberta Pinotti e il senatore del Partito Democratico Vito Vattuone, il deputato di Liberi e Uguali Luca Pastorino, il deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli e il deputato della Lega Nord Edoardo Rixi.

“Tutti i parlamentari si sono dichiarati disponibili a porre in maniera unitaria al Governo, prima del 3 agosto, la questione ‘Liguria’ condividendo la necessità di programmazione, coordinamento e comunicazione per i lavori di messa in sicurezza che continueranno nei prossimi mesi”, spiegano i promotori dell’incontro.

L’altra questione urgente sollevata dalle associazioni è relativa alla necessità di “quantificare un risarcimento sia per il danno economico che reputazionale subito dalla regione, questo percorso riprende peraltro anche un’apertura che il ministro De Micheli aveva dato in occasione dell’incontro dello scorso 22 luglio. Il comitato ‘Salviamo Genova e la Liguria’ elaborerà un dossier in cui categoria per categoria verranno meglio dettagliate le cifre delle perdite economiche subite a causa della paralisi autostradale”.

“Nei prossimi gironi sono già calendarizzate delle riunioni per l’elaborazione del dossier finale. Siamo soddisfatti che da parte dei parlamentari liguri presenti vi sia piena consapevolezza del danno esistente per l’economia e per tutti i cittadini liguri, restiamo ora in attesa di atti concreti”.