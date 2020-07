Andora. Domenica 19 luglio si è tenuto il Memorial Beppe Girola, organizzato dal Club Nautico San Bartolomeo al Mare.

Il Circolo Nautico Andora è stato grande protagonista dell’evento, occupando i primi quattro posti nella classe Optimist ed altrettanti nella classe Laser.

Tra gli 11 Optimist in gara, successo di Enrico Viterbi con un primo e due secondi posti; seconda posizione per Tommaso Gamba con un primo, un secondo e un terzo; terza piazza per Giulio Randone con un primo e due terzi. Quarto posto per Davide Gazzano, sesto per Giulio Randone, nono per Michele Berton.

Tra i Laser, Circolo Nautico Andora ai primi quattro posti con i Radial di Alessio Paris, Samuele Dottore, Alessandro Verra e Francesco Motter, giunti nell’ordine. Ottava posizione, terzo tra i Laser 4.7, per Carlo Randone.