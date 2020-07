Il Ceriale conferma Naoui, Di Salvatore e Castaldo salutano Albenga e Vado

Ceriale. Due movimenti in uscita per quanto riguarda le squadre savonesi di Eccellenza.

Luigi Castaldo (nella foto sopra), difensore centrale classe 1990, dopo una sola stagione, terminata con la retrocessione dalla Serie D, lascia il Vado.

Leonardo Di Salvatore (nella foto sotto), centrocampista classe 1999, dopo una stagione in prestito all’Albenga in Eccellenza, rientra nel Fossano, società nelle cui giovanili è cresciuto e con cui disputerà la Serie D.

Capitolo Promozione. Giovanissimo, ma già al terzo anno nella rosa della prima squadra del Ceriale. Morad Naoui, classe 2002, è un difensore fisico e che ha saputo giocare molto bene le sue carte dalle primissime convocazioni nel gruppo ed ha grandi margini di miglioramento.

“Il mio primo obiettivo – dichiara – è lavorare su me stesso: scendere in campo tranquillo e senza paura di sbagliare, con la grinta che mi ha sempre caratterizzato quando giocavo con la mia leva. L’anno scorso non sempre ci sono riuscito e per questo voglio migliorarmi, il resto verrà di conseguenza…”.

.