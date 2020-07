Savona. E’ tra gli otto finalisti del Festival di Castrocaro Jacopo Ottonello, il giovane cantante savonese uscito dall’edizione 19 di Amici, con un grande seguito di fan (non solo savonesi).

Il noto Festival di Castrocaro sarà in onda giovedì 27 agosto su Rai 2 e su Rai Radio 2 e Jacopo è in gara con il suo cavallo di battaglia: “Colori”, album d’esordio, ormai disponibile su tutte le piattaforme digitali. Sono 7 i brani che formano la tracklist che rappresentano appieno il giovane cantante in tutte le sue sfaccettature.

Jacopo Ottonello, in arte solo “Jacopo”, ha 21 anni e vive a Savona con la passione per la musica nata per caso a 11 anni. Quando canta entra in un mondo tutto suo, chiude gli occhi ed entra in una bolla in cui si isola da tutto e tutti. Crede molto nell’amore e il suo obiettivo è entrare nel cuore delle persone per cui canta.

“Pubblicare ‘Colori’ è stato un sogno diventato realtà, ma per me è soprattutto un punto di partenza – racconta Jacopo – Voglio continuare ad esprimermi con la mia musica e a far sorridere le persone che mi vogliono ascoltare”.

“Ho scelto di intitolare così il mio disco perché ho frequentato una scuola d’arte che mi ha insegnato come sia possibile associare ogni suono ad un colore diverso, proprio come tutte le sfumature differenti che trapelano dall’ascolto di ogni canzone” ci tiene a dire il giovane artista savonese.

La tracklist completa di “Colori” include: “Cuore di mare”, “Luce e cenere”, “Blue Monday”, “Di sabato sera”, “E invece”, “Se parlo di te” e “Disinnescare”.