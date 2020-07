Nonostante l’estate e le vacanze tendono a distrarci con tutte le attività e le tante cose da fare, se c’è una cosa che non va mai sottovalutata e tantomeno dimenticata: l’igene orale. Per questo motivo abbiamo pensato di dedicare proprio ai migliori spazzolini elettrici la nostra nuova guida agli acquisti.

Sin dal loro primo modello arrivato negli anni ‘60, gli spazzolini elettrici hanno ricevuto ottimi consensi sia dai dentisti che dagli utilizzatori e perciò nel tempo sono stati sempre più migliorati e potenziati per raggiungere performance sempre più elevate. In questa selezione infatti troverete prodotti in grado di cominicare con voi e suggerirvi la miglior maniera sul come spazzolare i denti, oppure come sistemare altri problemi della bocca. Oltre a questi modelli super tecnologici abbiamo pensato di proporvi anche alcune soluzioni con meno funzionalità, ma che con un prezzo decisamente conveniente, offrono lo stesso risultati eccezionali.

Siete pronti a farvi consigliare? Bene allora, mettetevi comodi e preparatevi alla nostra guida sui migliori spazzolini eletrici per la vostra igiene dentale!

I migliori spazzolini elettrici per la vostra igiene dentale

Oral-B Pro 2 2500

Cominciamo la nostra guida all’acquisto con questo incredibile spazzolino, infatti l’Oral-B Pro 2 oltre ad ottenere ottimi risultati subisce spesso importanti sconti, portando il guadagnando su più fronti. Grazie alla sua tecnologia di rotazione 3D, le gengive vengono pulite a fondo e nel caso di un’eccessiva pressione si accenderà la luce posta nella parte laterale dello spazzolino. Con le sue due modalità di spazzolamento, l’Oral-B pro 2 è in grado di rimuovere i batteri e del 100% di placca in più rispetto ad un normale spazzolino. Ciliegina sulla torta di questo incredibile spazzolino è la funzione timer che permette di spazzolare continuamente fino a 2 minuti, per le sessioni di pulizie più lunghe.

Clicca qui per acquistare Oral-B Pro 2 2500

Philips DiamondCare

Lo spazzolino DiamondClean è lo spazzolino perfetto se si cerca un’igiene orale completa, infatti grazie alla tecnologia BrushSync viene selezionata automaticamente la modalità e l’intensità più adatta alle esigenze. Inoltre è praticamente uno spazzolino dotato di parola visto che avvisa quando è il momento di cambiare la testina, quando viene applicata troppa forza durante le spazzolate sulle gengive ma soprattutto attraverso l’applicazione dedicata è in grado di fornire consigli e coaching in tempo reale. Infatti ricreando una mappa 3D della bocca è possibile segnalare un obiettivo o un’azione problematica in modo da agire in modo da mandare i report direttamente al dentista. Con i suoi 4 programmi di pulizia, il bicchiere caricatore e la comoda custodia da viaggio, il DiamondCare si conferma un vero e proprio gioiello per la cura della nostra bocca!

Clicca qui per acquistare Philips DiamondCare

Spazzolino elettrico Oclean X

Cercate uno spazzolino che possa tenere al sicuro i vostri denti sensibili? Oclean X è esattamente quello che stavate cercando, infatti con la sua speciale tecnologia ad ultrasuoni ed un’intelligenza artificiale ottimizzata si prenderà cura perfettamente delle vostre parti più sensibili, oppure delle vostre protesi artificiali. Il suo piccolo e potente motore di nuova generazione è in grado di fare fino a 40.000 giri/min mentre grazie alla sua incredibile batteria è in grado di durare 40 giorni con una sola ricarica, che avviene in appena due ore. L’OcleanX inoltre è dotato di uno schermo touchscreen a colori in grado dimostrare molte informazioni tra le quali i promemoria oppure il meteo a seguito del collegamento con lo smartphone via bluetooth, mentre con l’app dedicata è in grado di fornire un rapporto dettagliato sull’analisi della spazzolatura con un punteggio totale su 100.

Clicca qui per acquistare lo spazzolino elettrico Oclean X

Oral B Genius 1000N

Lo spazzolino Oral-B, con il suo sistema di spazzolamento intelligente e la sua particolare forma della testine avvolge ogni dente in maniera accurata, ottimizzandone la pulizia. Inoltre attraverso l’innovativa tecnologia Gum Guard protegge le gengive da un’eccessiva pressione, che oltre ad esser verificata attraverso il sensore a LED (personalizzabile a scelta tra 12 colori) è possibile verificare anche attraverso l’app. Per l’appunto collegando lo smartphone all’app Oral-B, lo spazzolino monitora l’area di spazzolamento e sarà perfettamente in grado di fornire consigli per ottenere un’accurata ed ottimale pulizia della bocca. Inoltre con Genius 1000N non avrete mai più problemi di batteria, infatti oltre ad essere in grado di rimanere 14 giorni senza ricarica la custodia da viaggio è dotata di un doppio caricatore, in modo da caricare anche altri dispositivi con la stessa spina.

Clicca qui per acquistare Oral B Genius 1000N

iWhite

Se cercavate una soluzione in grado di sbiancare i vostri denti, l’iWhite è lo spazzolino che risolverà i vostri problemi, infatti grazie alle sue particolari setole ai carboni attivi funzionano come magneti, intrappolando ed eliminando le macchie per donarti un sorriso bello e bianco. Questo spazzolino sonico capace di vibrare fino a 40.000 volte al minuto per rimuovere la placca dentaria, è progettato per assicurare una pulizia profonda in appena 2 minuti, infatti è dotato anche di uno stop automatico che scatta dopo questo tempo. L’altra grande feature di questo spazzolino è l’incredibile autonomia, infatti con l’utilizzo di appena 4 minuti per giorno la batteria è in grado di durare fino a 3 mesi.

Clicca qui per acquistare iWhite

LandWind ricaricabile

Questo spazzolino elettrico è stato progettato con le migliori tecnologie soniche in modo da migliorare la pulizia dei denti e la salute orale. Infatti il tempo di rimozione delle placche o delle macchie è stato incredibilmente ridotto grazie all’utilizzo delle setole con la particolare forma ad onda irregolare, in grado inoltre di coprire completamente i denti e le lacune. Con le 5 selezione di spazzole, ognuna delle quali munita di un particolare design e caratteristiche, è possibile personalizzare l’igiene dentale in modo da trovare quella più in linea con le proprie necessità. Il Landwind viene fornito con una batteria da 2.000mAh che arriva a portare l’autonomia dello spazzolino fino a 100 giorni. Una volta acquistato lo spazzolino, dentro la scatola troverete anche una pratica custodia da viaggio spessa 4mm che assicura un trasporto del LandWind senza danni di alcuna sorta.

Clicca qui per acquistare il LandWind

Fairywill FW-507

Voglia di uno spazzolino elettrico in grado di rimanere silenzioso? Allora il Fairywill Fw-507 è l’articolo che fa per voi, infatti è in grado di mantenere altissimi i livelli di igiene orale facendo pochissimo rumore. Preparatevi a veder sparire le placche e a rivedere i vostri denti tornare puliti e sani con anche un visto miglioramento delle gengive in appnea una settimana di utilizzo. La prima cosa che si nota prendendo in mano il Fairywill è il peso, infatti nonostante le dimensioni risulta più leggero di buona parte degli altri spazzolini elettrici. Questo spazzolino è dotato di 5 modalità di utilizzo e di 4 testine totali tutte progettate in nylon Dupont che permette di avvolgere meglio i denti ed arrivare nelle zone più complicate da raggiungere

Clicca qui per acquistare lo Fairywill FW-507

Solimo Sonic

Lo spazzolino Solimo Sonic è in grado di fornire una nuova esperienza di spazzolatura a chi lo acquisterà rimuovendo fino a 5 volte meglio la placca in confronto di uno spazzolino normale. Grazie al suo motore, questo spazzolino è in grado di effettuare 31.000 movimenti al minuto effettuando una pulizia delicata ed efficace, rompendo e spazzando via la placca con un semplice effetto di pulizia idrodinamico. Perfettamente specializzato nell’arrivare nelle aree della bocca difficili da raggiungere, il Solimo Sonic è dotato di un timer con un’indicatore ogni 30 secondi in mood da dedicare ad ogni area della bocca il tempo necessario per una pulizia adeguata. Grazie all’innovativa composizione delle setole, è possibile capire quando è arrivato il momento della sostituzione attraverso un palese sbiancamento dell testine.

Clicca qui per acquistare il Solimo Sonic