Bentrovati al nostro nuovo appuntamento con le guide di IVG. Oggi siamo pronti a parlarvi della migliore selezione di prodotti da acquistare se siete tra quegli uomini che amano sistemarsi spesso barba e capelli a casa. In particolare vogliamo proporvi i migliori regolabarba attualmente disponibili sul mercato, in modo da consigliarvi nell’acquisto del prodotto perfetto sia che cerchiate una soluzione economica, una professionale oppure multifunzione.

La cura della barba, durante tutto l’anno è una procedura che gli uomini devono eseguire con molta cura e costanza, soprattutto se si vuole ottenere un risultato di alta qualità. In modo da poter dare sfogo a tutta la vostra creatività e gusto, abbiamo pensato di offrirvi soluzioni adatte a tutte le tasche in grado, oltre che di tagliare la barba, anche di rasare i capelli, a volte tutto il corpo ed altre volte orecchie e naso. Il tutto tenendo conto di particolari importanti come l’impermeabilità del dispositivo, l’autonomia e quando necessario persino anche la delicatezza e cura del taglio del pelo.

Mettevi comodi quindi, e preparatevi a leggere la nostra guida ai migliori regolabarba che abbiamo analizzato cercando fino all’ultimo pelo nell’uovo in ogni prodotto. Pronti? Cominciamo!

I migliori regolabarba multifunzione economici e professionali

BaByliss For Men

Cominciamo la nostra guida all’acquisto con una soluzione che sicuramente andrà incontro alle esigenze di molti, stiamo parlando del kit di rasatura BaByliss For Men, ed i suoi numerosi accessori per personalizzare il proprio taglio. Sono presenti infatti ben 5 testine intercambiabili perfette per effettuare tagli di precisione, per il naso o per il corpo, mentre con le 4 guide di taglio è possibile personalizzare ogni stile, con altezze che variano da 0,5mm fino a 15mm. La batteria ricaricabile posta all’interno assicura un funzionamento per 45 minuti, ed impiega circa 8 ore per ricaricarsi completamente. Realizzato con la tecnologia Wtech brevettata, questo rasoio è in grado di effettuare una rasatura rapida ed ultra precisa, e grazie alla testina waterproof anche il lavaggio è facile e veloce.

Clicca qui per acquistare il Babyliss for men

Philips OneBlade

Siete alla ricerca di un solo strumento in grado di rifinire, radere e regolare la vostra barba con un unico solo gesto? Allora il rasoio Philips OneBlade è lo strumento che stavate cercando! Con la sua particolare testina non rade troppo vicino alla pelle, e quindi non sollecita le parti più sensibili della cute, e grazie alla doppia direzione di taglio è possibile ottenere il livello di precisione che si preferisce. Grazie ad oltre 200 tagli al secondo, il OneBlade è in grado di effettuare una rasatura confortevole ed efficace anche sulle barbe più lunghe, controllando perfettamente anche i bordi con la sua lama a due lati che segue perfettamente i contorni del viso. Inserendo uno dei tre pettini ad aggancio è possibile ottenere una finitura uniforme della lunghezza desiderata. La batteria ricaricabile NiMH consente di utilizzare questo rasoio per 45 minuti, e grazie alla sua resistenza all’acqua è facile da pulire oppure da utilizzare sotto la doccia.

Clicca qui per acquistare Philips OneBLade

Braun R BT3022

Chiunque era alla ricerca di un rasoio in grado di mantenere il massimo del controllo e della precisione, mantenendo i prezzi contenuti, farà del regolabarba Braun è suo vostro futuro compagno di rasature! Con 20 lunghezze di taglio e lame affilate di lunga durata per la massima precisione, un pettine rifinitore e perfino un selettore di precisione che offre 20 impostazioni di lunghezza che partono da 0,5mm ed aumentano fino a diventare di 10mm con questo rasoio potrete soddisfare qualsiasi vostro capriccio di stile. È possibile poi creare linee e bordi precisi sul collo e sulle guance grazie all’apposita testina che ne facilita i moviemnti. Le lame ultra affilate sono in grado di tagliare anche i peli più lunghi o spessi senza tirarli, mentre invece la batteria assicura 40 minuti di utilizzo a fronte di circa 10 ore per ricaricarsi.

Clicca qui per acquistare il Braun Regolabarba uomo

Remington MB4045

Questo rasoio è venduto assieme ad un kit che punta a render la cura della barba una pratica facilissima. Infatti con il contenuto di questa confezione sarete in grado di rifinire e curare tutti i tipi di barba, fra pettini speciali , spazzole e forbici in acciaio inox. Il rasoio Remington è composto da lame auto affilanti completamente rivestite in titanio, che assicurano un taglio deciso del pelo in tutte le direzioni, invece inserendo un rifinitore pop-up è possibile poi preoccuparsi dei dettagli. Una sua grandissima particolarità poi è l’autonomia fornita dalla batteria al litio, infatti arriva fino a 120 minuti di utilizzo, a fronte di appena 4 ore per la ricarica. Insomma se cercate un rasoio ed i relativi accessori indispensabili per il look e la cura della barba, non potete lasciarvi sfuggire questa opzione!

Clicca qui per acquistare il Remington MB4045

Rasoio Aiemok

Questo kit regolabarba 4 in 1 di Aiemok è perfetto per soddisfare tutte le tue esigenze, grazie ad un potente rasoio che include un rifinitore per barba, naso, orecchie e capelli. Inoltre è previsto un dispositivo per la cura del corpo grazie ad una precisione e controllo della lunghezza della rasatura senza pari, infatti con i 4 pettini guida e la regolazione scorrevole, è possibile variare la lunghezza di taglio da 3mm fino a 12mm. La pulizia di questo rasoio poi è semplificata dal fatto che è tutte le testine sono impermeabili e possono esser pulite con una semplice passata sotto l’acqua. Questo rifinitore per la barba si ricarica tramite una porta USB e supporta la ricarica rapida, infatti in appena 2h di carica è in grado di fornire oltre 2 ore di utilizzo. La vera chicca di questo kit sta nel fatto che nella confezione sono incluse la bellezza di 14 accessori necessari per personalizzare il proprio stile.

Clicca qui per acquistare il rasoio Aiemok

Hatteker Regolabarba

Questo kit di rasatura multifunzionale realizzato da Hatteker ha lo scopo di soddisfare tutte le esigenze di rasatura, ed è inoltre dotato di un trimmer di precisione per il taglio e la cura di capelli, orecchie e naso, con tanto di una testina speciale per il rasoio del corpo. Il regolatore scorrevole garantisce una precisione incredibile nella selezione della lunghezza di taglio, a partire da 1mm fino a 15mm, grazie ai pettini combinabili. Infatti questo rasoio è perfettamente in grado di essere usato anche per la cura dei capelli, merito delle affidabili lame in acciaio auto-affilanti che mantengono elevata qualsiasi prestazione e livello di precisione. Questo rasoio, completamente lavabile, è protetto da un sistema anticorrosione resistente all’acqua che ne facilita la pulizia. La batteria, in grado di fornire fino a 60 minuti di autonomia senza fili, necessità di 90 minuti per ricaricarsi, cosa che può avvenire tramite il cavo USB fornito nella confezione.

Clicca qui per acquistare il regolabarba Hatteker

Philips Regolabarba uomo

Cercate un rasoio per una rifinitura precisa ed omogenea? Allora non potete perdervi questo prodotto realizzato da Philips con l’innovativo sistema Lift & Trim Pro, che solleva i peli fino al livello delle lame ed attraverso una doppia affilatura, rifinisce con una sola passata anche le barbe più folte. Le lame in acciaio inox sono autoaffilanti, cosa che avviene sfiorandosi continuamente, senza alcuna sostituzione lubrificazione ulteriore. Attraverso i pettini della rotellina di precisione è possibile regolare la lunghezza desiderata adattandola allo stile di barba da 0,4mm fino a 20mm con molti scatti intermedi per personalizzare qualsiasi tipologia di barba. Questo regolabarba perfettamente impermeabile e si pulisce sotto l’acqua, mentre la batteria è in grado di fornire 90 minuti di funzionamento senza filo in appena 1 ora di ricarica.

Clicca qui per acquistare il regolabarba Philips

Panasonic ER-GB80-H503

Questo particolare e curato regolabarba è il perfetto compagno di chi cerca come mantenere stile per capelli e barba, curando in maniera precisa qualsiasi tipo di pelo. Infatti grazie ad un taglio variabile da 1 fino a 20mm attraverso 38 step è possibile regolare una vasto numero di lunghezza di pelo e realizzare numerosi stili particolari, anche grazie ai numerosi accessori versatili. Ioltre poi le durevoli e precise lame in acciaio inossidabili, con la loro particolare angolazione di 45°, assicurano una rasatura in qualsiasi tipo di barba. Grazie al trimmer di precisione che rende la rasatura di baffi e pizzetti estremamente più facile, infatti basta agganciare l’accessorio per effettuare una regolazione della barba desiderata.Questo rasoio è inoltre dotato di indicatore della carica che diventa rossa in base al livello di ricarica raggiunto, che permette dopo appena 1h un’autonomia di 50 min.

Clicca qui per acquistare il Panasonic ER-GB80-H503