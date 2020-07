Spotorno/Varazze. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio messa in atto dai carabinieri della compagnia di Savona, che, nelle serate di venerdì e sabato scorsi hanno effettuato servizi “ad alto impatto” che hanno visto l’impiego di 8 pattuglie in divisa, militari in borghese e unità cinofile.

Ad essere interessate, da ponente a levante, sono state le aree urbane nelle località a maggior vocazione turistica frequentate da giovani che talvolta confondono il divertimento con lo sballo e commettono di atti di microcriminalità, spesso a causa dell’uso smodato di bevande alcooliche e stupefacenti.

Foto 2 di 2



Sul fronte della movida giovanile, dunque, i carabinieri hanno proceduto al controllo di pub e discoteche, anche al fine di verificare il rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nel corso del servizio sono state identificate 160 persone. Di queste, undici sono state sanzionate per violazione alle norme comportamentali al codice della strada e tre per ubriachezza. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

I militari hanno ritirato sette patenti per infrazioni di varia natura e hanno denunciato in stato di libertà uno straniero colpevole di violazione delle norme sull’immigrazione.