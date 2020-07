Grande successo per il Camp 2020 della Rari Nantes Savona che si è concluso oggi

Savona. Grande successo e tanto entusiasmo per il Camp 2020 di pallanuoto, giunto alla sua 26ª edizione ed organizzato dalla Rari Nantes Savona, che si è concluso questa mattina nella piscina “Zanelli” di Savona, nel pieno rispetto delle normative anti covid.

A questa edizione hanno preso parte ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 9 ed i 17 anni, provenienti da diverse regioni italiane tutti uniti da un’unica grande passione quella per la pallanuoto. Da segnalare che per la prima volta quest’anno il Camp ha visto la partecipazione di alcune ragazze per continuare sulla strada voluta dalla società savonese di aprire anche alla pallanuoto femminile.

I partecipanti allo stage si sono allenati nella piscina “Zanelli” di Savona senza disdegnare, però, una puntata anche in mare per un assaggio della pallanuoto dei vecchi tempi. Sotto la Direzione Tecnica di Alberto Angelini, a seguire i ragazzi durante gli allenamenti, sono stati il capitano della Carige Rari Nantes Savona, Valerio Rizzo, e l’ex attaccante biancorosso, Didieu Cavallera. La settimana si è conclusa, come sempre, con la maxi partita finale che ha suggellato, come sempre, una settimana ricca di sport e divertimento.

L’appuntamento per tutti è al prossimo anno con Camp 2021.

(Nella foto i partecipanti al Camp 2020 con gli allenatori).