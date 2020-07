Gli aiuti alle imprese agricole non arrivano, Lega Albenga: “Il Governo non ha fatto nulla”

Albenga. Settore agricolo e florovivaistico in crisi causa Covid e gli aiuti tardano ad arrivare. La Lega di Albenga è partita all’attacco del Governo “colpevole di non aver fatto nulla”.

“I prestiti alle aziende agricole sono sempre più difficili da ottenere, anche sul taglio 25-30 mila euro, – ha dichiarato Cristina Porro e Gerolamo Calleri. – Di fatto le banche continuano a lavorare con i propri clienti come in passato, nulla di più”.

“Il Governo non ha fatto niente per imporre alle banche di erogare i prestiti alle aziende agricole. Il settore del florovivaismo made in Italy ha subito un crack da oltre 1,5 miliardi quale drammatica conseguenza della pandemia da coronavirus”.

E qui arriva la proposta: “Occorrono subito indennizzi a fondo perduto per coprire i danni subiti dalle imprese e garantire la liquidità necessaria a ripartire con i nuovi cicli produttivi, esonerando il settore dal pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali per il 2020”, ha concluso il duo leghista albenganese.