Giovane si tuffa in mare, accusa malore e viene soccorso ma fugge dall’ambulanza: mistero a Loano

Loano. Accusa un malore in spiaggia, dopo un tuffo in mare. È in evidente difficoltà, beve anche acqua e viene immediatamente soccorso dai bagnini e poi dal personale sanitario, ma la conclusione della vicenda è tutt’altro che ordinaria.

È successo questa mattina, su una spiaggia libera di Loano dove il giovane, che secondo quanto riferito avrebbe appena 18 anni, per cause sconosciute, si è sentito male durante un bagno.

Sul posto, la croce bianca di Borghetto Santo Spirito. Prima i bagni, poi i militi sono riusciti a farlo riprendere ma, una volta caricato in ambulanza, in attesa dell’automedica, è letteralmente fuggito.

Secondo le informazioni ricevute, si sarebbe alzato all’improvviso di scatto, aprendo il portellone dell’ambulanza e dandosi ad una rapida fuga senza che nessuno riuscisse a fermarlo e nonostante evidenti problemi respiratori dovuti all’accaduto.