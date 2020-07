Giovane arrestato con 21 dosi di ecstasy

Cairo M. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 24 anni, J.M. originario di Sommariva del Bosco (CN) in quanto trovato in possesso di 21 dosi di MD, comunemente nota come un tipo ecstasy da sciogliere in acqua.

Il provvedimento è scaturito nel corso di un controllo effettuato presso la stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo: i militari, impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno ispezionato i locali della stazione quale luogo di transito di persone ed all’interno dei bagni hanno notato la presenza del ragazzo unitamente ad un altro giovane 17enne risultato poi estraneo alla vicenda.

I due, che non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in Valbormida sono stati accuratamente controllati e dalla perquisizione dello zainetto che indossava il J.M. veniva rinvenuto un involucro nascosto dentro dei calzini che all’interno conteneva 21 dosi singolarmente confezionate di sostanza stupefacente.

I due sono stati quindi accompagnati presso i locali della Compagnia di Cairo per tutti gli accertamenti del caso dai quali è emerso che la sostanza rinvenuta era MD uno stupefacente comunemente noto come ecstasy.

Accertata la natura della sostanza, J.M., che vanta diversi precedenti penali e nel mese di maggio è stato destinatario della misura di prevenzione, è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al termine delle attività, avvisato il pm presso la Procura della Repubblica di Savona, è stato condotto alla Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il diciassettenne che accompagnava il giovane arrestato è stato invece affidato alla madre che da Torino è venuta a prenderlo per riportarlo a casa.