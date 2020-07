Giochi, fitness, balli, marcia acquatica: “Alassio Summer Town” entra nel vivo!

Alassio. Dopo l’inaugurazione dell’1 luglio il progetto dedicato a turisti e residenti “Alassio Summer Town 2020” continua la sua crescita. L’area di piazza Partigiani si è arricchita del Miniclub, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19, dove, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, i bambini da 3 ai 5 anni possono divertirsi con giochi di ultima generazione. Per i più “grandicelli” c’è l’area dei “Giochi bizzarri”, dove alla componente ludica si potranno abbinare contenuti di istruzione matematica.

Nell’area Fitness questa settimana, oltre alle già collaudate attività di aerobica, ginnastica posturale, g.a.g. e step, ci sarà la new entry del ballo sia liscio sia latino Per i giovani i corsi di ginnastica ritmica e di tik-tok accanto alla ormai collaudata e gradita “baby dance”.

Per gli appassionati di yoga è invece prevista ogni mattina dalle 8 alle 9 sul molo Bestoso una lezione gratuita con vista mozzafiato direttamente sul mare: sicuramente un modo inequivocabilmente unico per iniziare la giornata in maniera positiva. Infine nel week end la novità tipica solo di Alassio: la marcia acquatica, che permette un’esperienza di benessere fisico “immersa” nello splendido mare del golfo.

Insomma un offerta varia e divertente per offrire delle interessanti alternative al consueto relax e divertimento in spiaggia. Per avere ulteriori e più precise informazioni è attivo ogni giorno dalle 9 alle 11:30 e dalle 17 alle 19 l’infopoint di piazza Partigiani. Per maggiori informazioni si possono visitare le pagine Facebook “Alassio Summer Town 2020” e il sito web Visitalassio.it oppure scaricare l’app InAlassio.