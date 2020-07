“Genova San Giorgio”, il nome del nuovo ponte: inaugurazione il 3 agosto

Liguria. Il nuovo ponte “Genova San Giorgio”, costruita poco meno di due anni dopo il crollo del Morandi, sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30. La conferma ufficiale è arrivata oggi.

Deciso anche il nome: il ponte avrà quindi il nome “Genova San Giorgio”. Il riferimento al santo che “sconfisse il drago” e che dà il nome alla bandiera simbolo della città era noto da tempo, meno l’accostamento al nome della capoluogo ligure.

Alla cerimonia di inaugurazione dovrebbero essere presenti le più alte cariche dello Stato tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte. Previsto anche un passaggio delle frecce tricolori.

Intanto proseguono i collaudi e gli ultimi dettagli tecnici per il nuovo ponte, oltre al via alla macchina organizzativa per l’attesa cerimonia di inaugurazione.