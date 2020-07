Andora. La velocissima Miss K Check Mate di Marco Babando si è aggiudicata la tradizionale e spettacolare regata ponentina Gallinara x 2 x Tutti, con sede al Circolo Nautico Andora, che ha visto la partecipazione di una agguerrita flotta di imbarcazioni dai 7 ai 20 metri che si sono sfidate sull’impegnativo percorso che prevedeva prima un itinerario costiero da Andora all’isola Gallinara, poi il ritorno fino Capo Cervo, passato il quale i concorrenti si sono rivolti infine verso il traguardo di Andora, per complessive 15 miglia di mare.

Al vincitore è andata anche un’opera d’arte dal titolo “Gallinara x 2 x Tutti Memorial Rudy Barra”, realizzata dal noto artista Stefano Lubatti.

di 79 Galleria fotografica Vela: la Gallinara x 2 x Tutti









In classifica overall l’imbarcazione di Babando dello Yacht Club Sanremo ha preceduto Kryos di Roberto Fossati del Circolo Nautico Andora, seconda; terza Atlantis di Alessandro e Rachele Botto (Circolo Nautico Andora).

A seguire, quarta Go Ghi Go (Gianfranco Frattegiani), quinta Nessun Dorma (Giovanni Comollo), sesta Aglalia (Gianluca Pirola), settima B/One (Giulio Guarini), ottava King J (Matteo Basile), nona Let it Be (Gianpiero Francese), decima La Dolce Vita (Borio), undicesima Domidue (Rava), dodicesima Alligator (Quarone) alla pari con Via Col Vento (Aschero), Samba (Calignano) e Sheila (Spluga).

Miss K Check Mate, Kryos e Atlantis compongono il podio della classe Crociera A. Sul podio della classe Crociera B, nell’ordine, B/One, King J, Let it Be.