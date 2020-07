Liguria. Nel fine settimana Fratelli d’Italia è stata presente nelle piazze per ascoltare i cittadini e chiedere un mandato forte contro il Governo, “incapace di fare e che promette tutto a tutti per non mantenere nulla”, come hanno detto gli stessi esponenti regionali del partito.

“In più di un gazebo si sono avvicinate persone che ancora devono ricevere la cassa integrazione e sono allo stremo delle forze economiche – spiegano – Un altro problema per chi ha un’attività è il pagamento delle tasse che il Governo non ha voluto posticipare: chi ci ha parlato ha detto con franchezza che o ha i soldi per pagare dipendenti e fornitori o per le tasse”.

“Economia, lavoro, l’isolamento dovuto ad Autostrade sono i temi che, nelle piazze di Alassio, Albenga, Pietra Ligure, Cogoleto, Pieve Ligure, Sestri Levante, Rapallo, Recco, Sanremo e Ventimiglia sono cari ai liguri e di cui hanno parlato”, continua il partito di Giorgia Meloni.

“Il mandato che abbiamo ricevuto dagli oltre mille liguri che hanno firmato contro il Governo è fare subito elezioni e avere un Governo forte, autorevole e che lavori nell’interesse degli italiani”, conclude Fratelli d’Italia.