Forum Civico Ligure: presidio e conferenza per la sanità pubblica

Liguria. Le associazioni, le reti sociali, i comitati hanno raccolto l’invito del Forum Civico Ligure per i Diritti Fondamentali, di svolgere un presidio/conferenza a difesa della sanità pubblica.

L’appuntamento è per sabato 25 luglio, alle ore 17.00, in piazza De Ferrari, davanti al palazzo della Regione Liguria, nel mirino per la privatizzazioni degli ospedali, tra cui Albenga e Cairo Montenotte.

“Ci riapproprieremo del nostro servizio sanitario pubblico e non accetteremo che ragioni di interessi economici privati prevalgano sulle vite nostre e delle future generazioni” affermano dal Forum.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in merito all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale e prevede che le/i partecipanti saranno in piazza, fermi, con, per chi lo vorrà, appeso al collo un cartello sul quale avranno scritto, tra le altre, una di queste frasi: “la sanità non è un’azienda”, “la salute non e’ una merce”.

Alle ore 17.30 si svolgerà una Conferenza Stampa alla quale sono invitati tutti i mass media e nella quale i promotori spiegheranno le ragioni dell’iniziativa, le loro concrete proposte e gli obiettivi, altrettanto concreti, che si prefiggono.

Dalle ore 18.00 sono programmati interventi da parte di numerose associazioni, comitati e reti sociali.

Il microfono rimarrà successivamente aperto per chiunque voglia intervenire.

Ogni realtà presente in piazza avrà inoltre un suo spazio autogestito nel quale esporrà alla cittadinanza le proprie istanze e proposte.