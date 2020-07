Footgolf, il campionato italiano parte da Albisola: domani la prima tappa

Albisola Superiore. Domani, domenica 5 luglio, dopo la sosta forzata per il Covid-19, inizia il campionato italiano di footgolf per la stagione 2020 organizzato dall’Aifg, l’Associazione Italiana FootGolf.

Nello splendido scenario del Golf Club Albisola in località Carpineto si disputerà la prima tappa del campionato italiano di footgolf individuale e a squadre.

Ben 290 giocatori iscritti, provenienti da tutta Italia, si cimenteranno sul tecnico tracciato savonese alla ricerca del miglior punteggio. Al termine del torneo, oltre al podio della categoria assoluta, saranno premiati anche i podi delle categorie Over 45, Over 50, Over 55, Femminile, Under 18, Nette e di Ranking, e a squadre.

Tra i partecipanti, oltre al campione del mondo della categoria Senior Stefano Grigolo (nella foto) e al campione italiano uscente, ovvero il laziale Andrea Piscopo, anche ex calciatori come Marco Osio del Parma e l’attuale allenatore del Chievo Verona Michele Marcolini; presente al via anche Luca Galtieri, il famoso inviato di Striscia la Notizia.

L’inizio della gara è previsto per le ore 8, mentre l’ultimo gruppo partirà alle ore 17.