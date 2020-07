Savona. CIA Agricoltori Italiani di Savona ha approfondito con l’Agenzia delle Entrate la questione del fondo perduto legato alla crisi Covid. Poiché molti comuni della provincia erano già in stato di emergenza per calamità naturali dal 2018 ed altri dal 2019, tutte le imprese con sede nei territori comunali rientrano nella casistica aggiuntiva di cui al comma 4 dell’art.25 del D.L. Rilancio. Tutte le aziende, non solo gli agricoltori, per i quali CIA Savona aveva iniziato l’approfondimento sul tema.

L’art.25 in questo caso non si calcola sulla perdita di fatturato di oltre il 33% tra aprile 2020 e aprile 2019: si riconosce il diritto al minimo del fondo perduto di € 1.000 e di € 2.000 per tutte le aziende con domicilio fiscale nei comuni già in stato di emergenza alla declaratoria Covid-19 (30.01.2020). Quindi in 45 comuni della provincia di Savona per effetto del DCD 558 n.2/2019 riferito ad eventi 2018 (tra questi Albenga, Alassio, Andora, Ceriale, Finale Ligure, Savona, Cairo Montenotte, Varazze, Calizzano) ed in altri comuni che stanno per esser ricompresi nell’analogo provvedimento atteso nei prossimi giorni per gli eventi dell’autunno 2019.

“In questo difficile periodo che ha depresso quasi tutte le attività economiche del nostro territorio anche una piccola somma alle imprese è importante, soprattutto perché viene erogata in tempi rapidi. Abbiamo verificato come CIA che L’Agenzia delle Entrate eroga anche entro i 10 giorni dalla domanda presentata sul portale telematico”.

“Siamo impegnati a fare presto e restiamo a disposizione di tutti gli agricoltori, anche quelli esonerati e per imprese di altri settori” afferma il direttore CIA Savona Osvaldo Geddo.

“Avevamo predisposto le richieste per le aziende con il danno oltre il 33%: alla luce della risposta a specifico quesito da parte dell’Agenzia delle Entrate allargheremo le domande a tutte le imprese savonesi domiciliate in comuni già in precedenza in stato di emergenza per calamita atmosferiche”.

ELENCO COMUNI SAVONESI IN STATO DI EMERGENZA PER EVENTI OTTOBRE 2018 – DCD 558 n.2 /2019

Alassio

Albenga

Albisola Marina

Albisola Superiore

Andora

Balestrino

Bardineto

Bergeggi

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Bormida

Cairo Montenotte

Calice Ligure

Calizzano

Carcare

Casanova Lerrone

Celle ligure

Ceriale

Cisano sul Neva

Dego

Finale ligure

Garlenda

Giustenice

Giusvalla

Laigueglia

Loano

Magliolo

Mallare

Murialdo

Noli

Orco Feglino

Ortovero

Piana Crixia

Pietra Ligure

Quiliano

Rialto

Roccavignale

Savona

Spotorno

Stella

Toirano

Urbe

Varazze

Vendone

Vezzi Portio