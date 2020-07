Fondi per i danni maltempo 2018 e 2019, probabile rinvio scadenza per i Comuni a fine anno

Liguria. Il consigliere regionale Giovanni Battista Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo Francesco Battistini, in cui ha ricordato i danni provocati dal maltempo nell’autunno 2018 e 2019 e che molti Comuni hanno avviato l’iter per accedere ai fondi per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio.

Pastorino ha ricordato che non è noto un complessivo Piano di interventi per i danni del dicembre 2019 e, per i danni dell’ottobre 2018, è stato inviato ai Comuni interessati il Piano degli interventi senza, però, considerare le istanze dei Comuni, che al momento non possono rispettare il termine del 30/09/2020 per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Pastorino ha chiesto alla giunta se è a conoscenza del fatto che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi si può applicare anche per la scadenza del 30/09/2020, sulla base dei decreti legge n.18 del 2020 e n. 23 del 2020 nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha risposto spiegando che al momento è allo studio, anzi è sarebbe quasi definito da parte del Governo, un provvedimento che consentirebbe di spostare la scadenza dal 30 settembre al 31 dicembre prossimo.