Finale Ligure. Presentato quest’oggi il progetto di riqualificazione e valorizzazione della passeggiata a mare di Varigotti. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Liguria, che ha stanziato 1 milione e 380 mila euro dal Fondo strategico, ed è inserito nel programma triennale relativo al triennio 2020 – 2022. La conclusione dei lavori è prevista entro il prossimo anno.

L’intervento prevede una riqualificazione con l’inserimento nell’attuale pavimentazione in porfido di zone permanenti destinate al gioco, l’inserimento di nuove piante, di un sistema di illuminazione a led e la creazione di percorsi pedonali.

“Varigotti è un gioiello del nostro turismo e traina con il suo nome un pezzo importante della nostra costa – dichiara il presidente regionale Giovanni Toti – È un progetto importante che avevamo promesso lo scorso anno, quest’anno abbiamo trovato le risorse, più di 1 milione di euro di contributo al Comune, che l’estate prossima ci auguriamo possa servire per il rifacimento di questa bellissima passeggiata che abitanti e turisti ci chiedono da tempo. Credo che sia uno dei tanti segnali di una Liguria che deve avere il coraggio di ripartire, riaprire i cantieri e ritornare a crescere valorizzando tutto il bello che ha”.

“Appena finita la visita a Varigotti andremo a Finalborgo per un’iniziativa legata ad una rivista di cucina e quindi a sapori, colori e profumi del nostro entroterra: mare e monti, il collegamento tra la nostra splendida costa, la nostra cultura e i borghi dell’interno sono la ricchezza che dobbiamo valorizzare sempre di più”, prosegue il presidente della Liguria.

“In questi ultimi cinque anni abbiamo lavorato senza sosta per potenziare l’offerta turistica da Sarzana a Ventimiglia – commenta Toti – Un impegno che passa anche e soprattutto attraverso interventi come questo, che rendono ancora più fruibili e godibili i paesaggi della nostra regione. Questo intervento, strategico perché va a insistere su uno dei luoghi più belli della Liguria, si inserisce nel più ampio e articolato progetto di valorizzazione e miglioramento dei nostri borghi e delle nostre città, un piano che ha visto numerosi interventi finanziati direttamente con il Fondo strategico, tra cui le piste ciclabili e diversi interventi sugli spazi urbani”.

“Per la prima volta abbiamo utilizzato fondi di protezione civile su tre annualità, 300 milioni di euro dal precedente Governo, non solo per riparare i danni causati dalla potentissima mareggiata, che abbiamo risolto in tempi molto buoni, ma anche mitigare i rischi per il futuro – conclude Giovanni Toti – È la prima volta che i fondi di protezione civile, normalmente dedicati ai risarcimenti, vengono utilizzati per la cosiddetta resilienza, che è il vero tema del futuro. È un segno che la nostra Protezione civile ha saputo fare uno scatto in avanti in termini sia di tutela delle persone e della loro sicurezza sia di progettazione e difesa del nostro ambiente”.