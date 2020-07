Finale Ligure, al via i lavori per estendere la rete Italgas a Monticello

Finale Ligure. Iniziano i lavori di estensione della rete Italgas a Monticello. Ad affermarlo è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli che commenta: “Monticello è una delle località della nostra città dove da tempo chiediamo l’estensione della rete, come per la zona Caprazzoppa, zona Pia/Calvisio (lato Lungosciusa), zona Aquila. Tutte aree ancora prive del servizio e che con il tempo cercheremo di far coprire dalla rete”.

La giunta comunale ha avviato la procedura di interesse pubblico di questa estensione e Italgas si impegna a far partire il cantiere: “L’amministrazione Frascherelli da tempo si rapporta con Italgas per l’estensione della rete a Monticello. Parliamo di circa 40 utenze che tra pochi mesi potranno usufruire del servizio gas nelle loro abitazioni”.

L’assessore Guzzi entra nel dettaglio: “Le scorse settimane abbiamo effettuato un sopralluogo operativo con i referti Italgas, la ditta incaricata e i tecnici comunali. L’intenzione è di far partire lunedì 13 luglio il cantiere, che interesserà 1,5 km di strada comunale durerà almeno 4 mesi, quindi opportuno partire subito per evitare di entrare nel periodo autunnale con rischio piogge”.

“I flussi veicolari saranno garantiti durante la chiusura del cantiere – specifica Guzzi – prima delle 8 del mattino e dopo le 18. Durante i lavori saranno garantiti i passaggi di cicli, motocicli e pedoni, ma le macchine dovranno utilizzare la strada che collega la piazza della chiesa a via Cavassola. I mezzi di soccorso avranno sempre la possibilità di passare all’evenienza, con la piena collaborazione della ditta incaricata e l’utilizzo di lastre per garantire la copertura degli scavi”.

“Non possiamo negare che avremo disagi – concludono l’assessore e il sindaco di Finale Ligure – e di certo creeremo qualche problema di transito, ma l’obiettivo è importante ed il risultato atteso da molti. Al termine degli scavi (dopo alcuni mesi di assestamento) avremo un totale rifacimento del tappeto di asfalto per l’intera superficie stradale. Un’occasione per la meravigliosa monticello”.