Finale, il vicino non la sente da giorni a lancia l’allarme: trovata deceduta in casa

Finale Ligure. Il vicino non la sente e non la vede ormai da 4-5 giorni ed evidentemente non è cosa usuale. Quindi, decide di lanciare l’allarme e, una volta sul posto, i pompieri scoprono la tragedia.

È successo questo pomeriggio, a Finale Ligure, dove i vigili del fuoco, una volta che sono riusciti ad accedere nell’appartamento, hanno trovato una donna deceduta.

Stando alle prime informazioni ricevute, pare si trattai di un’anziana, sull’ottantina, e il decesso sarebbe avvenuto presumibilmente giorni fa.

Sul posto, anche la croce bianca di Finale che, come spesso accade in casi analoghi, non ha potuto purtroppo far altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’accaduto, anche i carabinieri, supportati dalla polizia locale, per svolgere indagini e verifiche del caso. Stando a quanto riferito, l’ipotesi più probabile è quella del malore fatale.