Finale, il sindaco Frascherelli: “Riconquistiamo la nostra quotidianità ma rispettiamo le regole anti-Covid”

“Finale Ligure ed il suo tessuto economico hanno da subito dimostrato una gran sensibilità all’emergenza sanitaria che sta caratterizzando questo periodo storico. Gli accorgimenti e le buone pratiche necessarie al contenimento dei contagi son state da subito poste in essere da parte di tutti gli operatori economici. L’idea di un turismo in sicurezza è stato da subito un obiettivo dell’amministrazione e della intera città, e tutte le azioni portate avanti in questi mesi vanno in questa direzione”. Il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, analizza la situazione del comparto turistico alla luce dell’emergenza coronavirus, in un momento in cui “la stagione ormai è nel pieno della sua attività. Con fatica e ritmi più bassi rispetto agli scorsi anni ma almeno l’economia rivierasca è tornata a muoversi, seppur con tante incognite”.

“Sanificazione strade cittadine, igienizzazione parchi gioco, gestione e controllo nei week end delle spiagge libere, informative nelle vie cittadine e molto altro. In più occasioni ho dato merito ai miei concittadini di aver vissuto con rispetto e giudizio i mesi di lockdown e le prime settimane di riapertura – dice il sindaco – Ed oggi torno a rivolgermi a loro e a tutti i nostri graditi ospiti: rispettiamo gli accorgimenti che il delicato momento impone. Manteniamo le distanze, usiamo le mascherine laddove queste distanze interpersonali non possano essere garantite, non creiamo assembramenti, laviamoci spesso le mani. Ricordiamoci che è possibile condurre la nostra vita quotidiana con semplici regole, con il rispetto del nostro prossimo. Abbiamo passato mesi con restrizioni ben maggiori”.

“Per non tornare a vivere quelle situazioni usiamo maggiormente la testa oggi. Viviamo la splendida stagione estiva frequentando gli ottimi ristoranti finalesi, i nostri bar, le nostre spiagge ma facciamo tutto attenendoci alle regole vigenti. Le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto di tali regole per garantire una tranquilla permanenza a residenti e turisti, e nei prossimi giorni chiederò loro uno sforzo ancora maggiore. Ma i primi a dover agire e comportarsi con responsabilità siamo noi cittadini. Il mio è un appello a tale responsabilità e alla sensibilità di ognuno di noi. Usciremo da questa delicata fase, usciremo da questo periodo di incognite e paure. E lo faremo insieme, con costanza e determinazione.”