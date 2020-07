Finale, Casanova: “Le contravvenzioni sono necessarie per la sicurezza”

Gentile Roberto,

siamo spiacenti di quanto accaduto ma crediamo che qualche considerazione si renda opportuna. Varigotti è un borgo marinaro molto ambito e frequentato, soprattutto nei fine settimana estivi, e presenta la non facile problematica dei parcheggi, resa ancor più complessa dal fatto che il borgo è costituito da un tratto di costa che presenta subito dietro la Via Aurelia e poi la collina, rendendo quindi infattibile la creazione di nuovi stalli sia liberi sia a pagamento. Tutto ciò crea una situazione molto complessa, in cui ci rendiamo conto che il parcheggiare, se non si giunge molto presto la mattina, sia reso alquanto difficoltoso.

Tuttavia le contravvenzioni si rendono purtroppo necessarie per un fattore legato alla sicurezza, in quanto una certa modalità di parcheggio crea restringimenti del traffico ed altre problematiche legate alla viabilità che devono esser scongiurate per l’incolumità di tutti.

Inoltre facciamo presente che per chi soggiorna a Finale Ligure la problematica può essere ovviata dal fatto che pagando l’imposta di soggiorno si riceve la tourist card, che vale come documento di viaggio che consente la gratuità sui bus di linea della TPL. In questo modo si rende possibile parcheggiare, ad esempio, a Finalborgo o comunque in zone periferiche della città e raggiungere poi Varigotti con un mezzo pubblico di linea.

Ci auguriamo che, nonostante l’esperienza negativa, possa essere ancora ospite della nostra riviera, godendo delle spiagge, del mare cristallino e magari nei fine settimana dell’entroterra e dei luoghi di storia e cultura presenti sul nostro territorio.

La ringraziamo per la sua comunicazione, che ci ha consentito di fare il punto su una delle nostre problematiche e cordialmente la salutiamo.

Claudio Casanova

Assessore Turismo e Cultura