Finale Ambiente, ecco i nomi del nuovo Cda: Tiziana Merlino, Maria Cristina Tosi e Francesco Montanaro

Finale Ligure. Pronostici della vigilia rispettati ed ecco il nuovo Cda di Finale Ambiente dopo il bando e la selezione delle candidature: sì al ritorno di Tiziana Merlino, ex direttore della partecipata finalese e attuale direttore Amiu, conferma per l’attiale consigliere Maria Cristina Tosi, e poi la new entry di Francesco Montanaro.

Dopo la pubblica selezione ecco quindi le nomine ufficializzate oggi nel corso dell’Assemblea dei Soci.

Il commento del sindaco Frascherelli: “Dopo sei anni di importante lavoro ringrazio il geometra Fulvio Carzolio e l’ingegner D’ACorte per il loro impegno e la serietà con la quale hanno portato avanti la gestione della nostra società partecipata. In questi anni siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati, come il passaggio dal 47% a quasi il 75% di raccolta differenziata, l’avvio è quasi conclusione della nuova sede, la chiusura del Piano Urbanistico del porto e i 2,5 milioni di euro di futuri investimenti strutturali, e molto altro”.

“Ora un nuovo percorso con un nuovo Consiglio che si trova davanti sfide importanti e strategiche quali la Gestione Unica dei Rifiuti e gli sviluppi sul porto di capo San Donato”.

“La conferma della dott.ssa Tosi vuole dare un senso di continuità alla gestione, seppur un azione di rinnovamento con l’inserimento di Francesco Montanaro, ex consigliere comunale e provinciale, e del direttore Amiu Tiziana Merlino, che ritorna a Finale Ligure seppur con un ruolo differente. Una presenza strategica visto le prossime sfide in tema di Ato e rifiuti”.

Nel prossimo Consiglio di Amministrazione saranno attribuite le deleghe ai nuovi amministratori: per la presidenza in pole Tiziana Merlino, con la Tosi confermata consigliere assieme a Francesco Montanaro.