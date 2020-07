Fiammata in una azienda agricola ad Andora: grave 40enne

Andora. Infortunio sul lavoro questa sera ad Andora, in una azienda agricola.

Secondo quanto appreso, intorno alle 19.45, un uomo è rimasto gravemente ustionato al torace a seguito di una fiammata provocata da una bombola del gas, forse difettosa.

Restano ancora da accertare le cause esatte dell’incidente: sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, quest’ultimi hanno operato per la messa in sicurezza della cucina interessata dall’infortunio.

Il 40enne rimasto ferito è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Andora e dall’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: a seguito delle ustioni riportate è considerato in gravi condizioni e non si esclude nella notte un suo trasferimento nel reparto Grandi Ustionati del nosocomio Villa Scassi di Genova.

Sono ancora in corso indagini e accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.