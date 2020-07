Fauna selvatica, Ciangherotti (FI): “Tavolo operativo tra cacciatori, agricoltori ed esperti per risolvere il problema”

Savona. “Negli ultimi tempi, grazie anche ai miei giri tra turismo, enogastronomia, agricoltura, curiosità, nell’entroterra savonese, ho ricevuto e sto ricevendo una numerosa serie di segnalazioni sui danni degli ‘ungulati’, ovvero cinghiali e caprioli, che si stanno riproducendo in maniera massiva, senza controllo. Si tratta di selvatici che minacciano le colture, dai vigneti agli orti, con danni importanti per le aziende agricole della nostra provincia. Non bastano,evidentemente, le battute di caccia selettiva per mantenere un giusto equilibrio tra fauna selvatica e ambiente”.

Lo afferma il consigliere comunale di Albenga e consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti (FI), che rilancia la questione dell’aumento della fauna selvatica e dei danni al comparto agricolo e delle coltivazioni, con la richiesta di un tavolo operativo tra cacciatori, agricoltori ed espoerti per trovare una soluzione condivisa al problema.

E non solo: “Troppo spesso leggiamo, soprattutto sui giornali online, di cinghiali che scorrazzano nelle nostre cittadine della costa in cerca di cibo, per non parlare dei caprioli che saltabeccano sui (purtroppo pochi) container di Porto Vado. Credo vadano presi provvedimenti seri e definitivi, coinvolgendo le associazioni ambientaliste, quelle dei cacciatori, per risolvere una volta per tutte il problema, senza pregiudizi di sorta, ma con la concretezza che serve per dare risposte condivise a mondi che, all’apparenza, sembrano inconciliabili”.

“Per questo chiedo un tavolo dove si incontrino cacciatori, agricoltori, scienza e politica per dare una risposta definitiva al problema” conclude.