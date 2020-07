Falque, Pinamonti e Tonelli “giocano” per la Gigi Ghirotti onlus

Gli impegni di Genoa e Samp, a caccia della salvezza, si susseguono e anche l’Asta di Stelle nello Sport a favore della Gigi Ghirotti Onlus scende in campo. Sono settimane davvero impegnative con impegni ogni agonistici ogni 3-4 giorni. In questo caso, però, gli “sforzi” dei rossoblu Falque e Pinamonti e del blucerchiato Tonelli saranno sicuramente vincenti.

Al via l’ennesimo derby sulla piattaforma CharityStars con tre maglie originali e autografate che contribuiranno a sostenere l’Associaizone del Prof. Henriquet nella oramai storica iniziativa promossa da Stelle nello Sport.

Iago Falque è uno dei rinforzi del mercato invernale per raggiungere la salvezza. Ritorna 5 anni dopo la felice esperienza nella stagione 2014/2015 conclusa con il sesto posto finale. Due rigori, due trasformazioni nelle prime due partite post Covid-19 contro Parma e Brescia. Tre reti in 22 presenza per Andrea Pinamonti, l’ultima decisiva nel pari esterno in rimonta al Rigamonti sabato sera.

Lorenzo Tonelli patisce un trauma contusivo al legamento dopo la sfida con il Bologna. Qualche settimana ai box per il difensore della Sampdoria, in campo però al fianco della Gigi Ghirotti onlus per sostenere la mission del professor Henriquet.

Questa speciale sessione dell’asta avrà termine martedì 7 luglio alle 18.

Cliccare su www.charitystars.com/stellenellosport per accedere all’Asta.