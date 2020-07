Ernand Sfinjari e Luigi Ferrara al Pontelungo, Daniele Vallerga e Giacomo Sofia alla Veloce

Albenga. Proseguono i movimenti di calciomercato, in vista della stagione 2020/2021.

Il Pontelungo ha presentato due nuovi arrivi. Giocherà con la squadra albenganese Ernand Sfinjari, attaccante che, essendo classe 1999, in Prima Categoria è ancora considerato un under. Ex di Finale, Alassio e Ceriale, arriva dalla Loanesi San Francesco.

Mister Fabio Zanardini potrà contare anche su Luigi Ferrara, centrocampista offensivo classe 1998, ex di Finale e Albenga. Anch’egli proviene dalla Loanesi.

“Sfinjari è un giovane di grande esperienza, è un ragazzo abituato a segnare, che ci darà sicuramente una mano importante, è un giovane di lusso – spiega il direttore sportivo Pietro Sansalone -. Luis Ferrara non è un giovane ma è un centrocampista tecnico che ci permette di ampliare il nostro parco giocatori a centrocampo; con questo acquisto il mister avrà maggior scelta nel modulo con cui giocare”.

Salendo in Promozione, due nuovi innesti per la Veloce. Entrambi provengono dal Celle Ligure. Si tratta di Giacomo Sofia, attaccante classe 1996, e Daniele Vallerga, centrocampista classe 1991.

In Seconda Categoria, il Priamar Liguria non potrà più contare su Damiano Cesari, difensore classe 1973. In compenso, per la retroguardia dei rossoblù ci sono tre nuovi arrivi. Si tratta di Gabriele Morando, difensore classe 1996 che giunge dalla Letimbro, Daniele Dalpiaz, centrale difensivo classe 1984 che torna a giocare dopo un periodo di inattività, Andrea Scotto, terzino classe 1997 proveniente dalla Santa Cecilia.