Enrico, Breeuwer e Canetto: i tre giovani del Ceriale rimangono al Pontelungo

Albenga. Tra le società più attive sul mercato, in Prima Categoria, c’è il Pontelungo, che pare intenzionato a ripetere un campionato di alta classifica come quello della scorsa stagione, nel quale è giunto secondo.

Tre giocatori del Ceriale, che già lo scorso anno avevano indossato la maglia granata, giocheranno con il Pontelungo anche in questa stagione.

Si tratta di Fabio Enrico, classe 1997, esterno sinistro di difesa, Luca Breeuwer (nella foto sopra), portiere classe 1998, e Matteo Canetto, centrocampista classe 1997.

Il direttore sportivo Pietro Sansalone dichiara: “Questo evidenzia l’ottimo rapporto che abbiamo col Ceriale; voglio ringraziare in particolar modo Caterina Sciglitano e il direttore sportivo Marco Degola: ancora una volta si sono dimostrati una società atipica perché hanno messo in primis le volontà dei giocatori di rimanere da noi. E per noi sono ottimi giocatori, molto preziosi”.

Fabio Enrico