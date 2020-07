Elia Zunino al Rapallo Rivarolese: “Mi aspetto grandi cose, ringrazio il Pietra per tutto quello che mi ha dato”

Genova. Il Rapallo Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Elia Zunino per la prossima stagione sportiva in Eccellenza.

Elia Zunino, nato a Savona nel 1995, non ha bisogno di presentazioni nel panorama del calcio dilettantistico ligure. Attaccante cresciuto nel settore giovanile del Genoa, viene ceduto in prestito al Carpi, dove milita nella formazione Primavera collezionando 21 presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera. Nel calcio dilettantistico, l’attaccante vanta due esperienze fuori regione, Acqui e Virtus Castelfranco, in Liguria con Savona, Loanesi San Francesco e Pietra Ligure, siglando un complessivo di 101 reti in carriera.

“Mi aspetto grandi cose per il progetto che mi è stato presentato, quindi sono stato ben contento di sposarlo. Ho fatto una vita a Pietra e non posso che ringraziarli per quello che hanno fatto, per quello che mi hanno dato e io ho dato a loro. C’è stato un bellissimo rapporto e si è chiuso nel migliore dei modi per motivi miei. Posso ringraziare sia il Pietra che il mister Pisano, che è stato uno dei migliori che ho avuto fino adesso“.

“Riguardo al Rapallo, buonissime aspettative, non vedo l’ora di iniziare“. Elia adesso abita a Nervi. “Sono venuto da poco a vivere qua, mi trovo bene; ci sono anche qua dei posti bellissimi. Mi aspetto un campionato molto più competitivo, sarà un bel campionato, sempre se sarà diviso in due gironi – conclude -. Secondo me possiamo lottare per fare delle grandi cose”.

“La società è lieta di accogliere il ragazzo in bianconero, e augura al giocatore una stagione ricca di gol e soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese” scrive la dirigenza ruentina.