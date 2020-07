Eccellenza, il Finale riabbraccia Lorenzo Scalia

Finale Ligure. Con grande soddisfazione, l’Asd Fbc Finale comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno in giallorossoblù del calciatore Lorenzo Scalia, difensore classe 1990.

Dopo una stagione passata all’Albenga, dove si è fatto apprezzare per le sue note qualità di leader in campo e fuori, “il capitano” ha deciso di sposare il progetto scelto dalla società e di contribuire alla crescita dei tanti giovani che comporranno la rosa della prossima stagione, per lui la quattordicesima con la prima squadra al Borel.

“Ansiosi di tornare presto a ritrovarci sul campo, tutta la famiglia finalese porge il suo più caloroso bentornato a casa a Lorenzo” scrive la dirigenza del Finale.

Nella foto: Lorenzo Scalia con il direttore sportivo Viviano Rolando