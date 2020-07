Eccellenza, cinque nuovi arrivi al Pietra Ligure

Pietra Ligure. Dopo le numerose conferme, rese note lo scorso 26 giugno, oggi il Pietra Ligure ha ufficializzato l’arrivo di cinque calciatori che saranno a disposizione di mister Mario Pisano per il prossimo campionato di Eccellenza.

Dalla Sestrese arriva Lorenzo Anselmo (nella foto), attaccante classe 1989 dalla lunga esperienza. Tra il 2013 e il 2017 ha militato nel Legino con una parentesi nella Veloce nel 2015/2016. Già nel 2017/2018 aveva giocato con il Pietra Ligure; l’anno successivo era passato al Bragno.

Un altro attaccante che ritorna in biancoceleste è Giorgio Battuello. Anch’egli classe 1989, in carriera ha indossato le maglie di Andora, Ceriale, Loanesi San Francesco e Sestrese. La scorsa stagione ha giocato nell’Andora in Prima Categoria.

Giocherà per il Pietra Ligure il portiere Alessio Ferro, classe 2002, che ha giocato nelle giovanili di Vado e Albissola. Lo scorso anno era al Varazze Don Bosco in Promozione.

Altro portiere, classe 1998, è Daniele Pastorino. Cresciuto nel Vado, ha giocato un anno nel Varazze Don Bosco; poi ancora una stagione al Vado, quindi al Bragno nel 2018/2019 e all’Alassio nel 2019/2020.

Per il centrocampo c’è Franco Vejseli, classe 1996, ex di Quiliano, Speranza e Veloce, lo scorso anno al Bragno in Promozione.