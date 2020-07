Due conferme per il Finale, un nuovo arrivo al Soccer Borghetto

Finale Ligure. Il Finale, in vista del prossimo campionato di Eccellenza, comunica di aver raggiunto un accordo coi calciatori Carlo Porta e Youri Vittori per proseguire il proprio cammino insieme anche nella stagione 2020/2021, assicurandosi così ancora per l’imminente annata sportiva la presenza di due componenti della vecchia guardia.

Entrambi con i colori giallorossoblu hanno ottenuto importanti risultati, tra i quali da ricordare la vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia 2019, oltre al quarto posto in Serie D alla prima stagione del ritorno in quarta serie.

Per Carlo, portiere classe 1990 tra i più stimati nel panorama calcistico dilettantistico ligure, si tratta dell’undicesima stagione consecutiva al Borel dopo l’esperienza al Borgorosso Arenzano. Per Youri, attaccante classe 1997, scuola Savona, la prossima sarà la sesta annata consecutiva alla guida dell’attacco a disposizione di mister Buttu.

In Promozione, il Soccer Borghetto potrà contare su Michael Murru. Difensore, classe 2001, in passato alla Loanesi San Francesco, la scorsa stagione ha giocato nel Pietra Ligure.