Due cassonetti a fuoco a Savona: intervento dei vigili del fuoco, ma mistero sulla causa

Savona. Allarme a Savona per due cassonetti a fuoco. È scattato nella prima serata di ieri (18 luglio), intorno alle 20,30.

Mobilitati i vigili del fuoco che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti ad avere la meglio sui due roghi, divampati in via Paleocapa e via Manzoni.

È mistero sulle cause, con indagini in corso che non escluderebbero, almeno per il momento, anche la pista dolosa.

E la mente dei savonesi non può non tornare subito al “piromane seriale dei cassonetti”, che fu arrestato a fine 2018 dopo aver appiccato oltre 20 incendi in città.