Disney-Pixar sceglie la riviera ligure per il suo nuovo film: ecco “Luca”

Liguria. L’unico fotogramma per ora disponibile sembrerebbe davvero mostrare, sullo sfondo, un paese del tutto simile a uno dei borghi delle Cinqueterre. Proprio così, e sarebbe un assist non da poco per il turismo ligure, il film d’animazione della Pixar-Disney in uscita nel 2021 si chiamerà Luca e sarà ambientato sulla riviera ligure.

Il film racconta l’esperienza indimenticabile di un ragazzino e del suo nuovo amico durante le sue vacanze in un paese sul mare. Un’esperienza simile a quella vissuta tante volte da Enrico Casarosa, animatore, sceneggiatore e regista nato a Genova nel 1970. Sua la firma su molti dei corti che precedono i film d’animazione più celebri, tra cui il pluripremiato La Luna.

Ecco il tweet di Disney Pixar con l’annuncio del nuovo film:

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB — Pixar (@Pixar) July 30, 2020

“Il film racconterà una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è una celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare ed sono proprio quei legami al centro della nostra storia – ha detto Casarosa – quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.