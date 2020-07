De Micheli a Genova, Cgil: “Necessaria discussione di merito seria e costruttiva”

Genova. “È pervenuta oggi alla nostra organizzazione sindacale la convocazione per l’incontro con la ministra Paola De Micheli in occasione della sua visita martedì 21 luglio”. A comunicarlo sono Igor Magni e Federico Vesigna, segretari generali di CGIL Genova e Liguria, insieme a Enrico Poggi e Laura Andrei, segretari generali di FILT CGIL Genova e Liguria.

“Siamo consapevoli del fatto che la ministra abbia poco tempo a disposizione soprattutto durante le visite sui territori, ciò nonostante la drammaticità della situazione in cui versano il capoluogo ligure e l’intera regione meritano altre modalità di incontro”, continuano i rappresentanti sindacali.

“Se si ritiene utile il confronto con le organizzazioni sindacali, tempi e modi devono essere consoni: affogare la discussione in un generico e indistinto appuntamento con tutte le categorie economiche difficilmente renderà costruttiva la discussione – affermano ancora – Per chiarezza ed evitare inutili fraintendimenti si rimarca che né la FILT né la CGIL hanno aderito al comitato ‘Salviamo Genova e la Liguria’”.

“Il rischio è che durante l’incontro di martedì non vi sia il tempo per fare discussioni di merito – dichiarano le organizzazioni dei lavoratori – Anticipiamo i temi alla base dello sciopero regionale dei trasporti di venerdì 24 luglio. L’obiettivo della protesta è convincere tutti i soggetti coinvolti ad assumersi le proprie responsabilità per liberare Genova e la Liguria dalla morsa del traffico che ha ripercussioni negative su lavoratori e cittadini e sta penalizzando il sistema portuale e mortificando tutte le possibilità di ripresa a partire dal già martoriato settore turistico”.

“Al ministero, soprattutto alla luce del concordato ingresso di capitali pubblici in ASPI, chiediamo di condividere un programma di interventi di manutenzione che consenta ai liguri di tornare a muoversi – concludono – Occorrono fatti concreti ed azioni condivise, non esistono soluzioni facili a problemi complessi che difficilmente si possono risolvere in incontri di così breve durata”.