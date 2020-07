Davide Ravera: “Facciamo attività fisica per stare bene ed essere felici”

“Mens sana in corpore sano”, una verità assoluta.

Torno a parlare di benessere, questa volta focalizzandomi sull’attività fisica e partendo dalla mia esperienza personale.

Per molto tempo non ho praticato regolarmente sport. Prima la gravidanza, poi il bambino piccolo, il lavoro, la casa e le mille incombenze da sbrigare: una vita vissuta sempre di corsa, non senza sensi di colpa, con le giornate scandite dagli impegni incalzanti. Credo sia così per molte persone.

Per me, ad un certo punto, è arrivato il momento di mettere in pausa tutto, o quasi, e chiedermi: ma perché devo subire il tempo che passa senza prendermi cura di me adeguatamente?

Ho sentito il bisogno di piccoli momenti tutti per me in cui poter scaricare la tensione, mantenere il mio corpo in salute e rilassare la mente.

Avevo necessità di tornare a muovermi e di fare attività fisica regolare, senza sentirmi in colpa, perché il tempo dedicato a me stessa e alla mia salute non è “rubato”, ma fa parte di un’attenta organizzazione progettata al minuto per non far mancare nulla né sul fronte famiglia, né su quello professionale.

Con moderazione e senza eccessi, mi sono disciplinata a tutti i livelli per sentirmi meglio a 360°. Perché la vita è caratterizzata dal movimento, quindi per stare bene, dobbiamo essere agili e flessibili e uno stile di vita sedentario non permette di sollecitare determinati muscoli del corpo. Limitazione che lascia ristagnare nell’organismo tossine che ci “avvelenano”.

I muscoli hanno una funzione vitale e rendono il corpo più bello, se armoniosamente sviluppati.

Inoltre, un corpo allenato e curato si muove con più fluidità ed eleganza e si mantiene tale anche in età avanzata.

Non volevo rinunciare a tutto questo.

L’esercizio fisico calma l’ansia, aiuta a ridurre lo stress, migliora l’aspetto esteriore e aiuta a controllarci meglio, per questo penso che dovrebbe far parte della vita quotidiana di tutti, proprio come alimentarci o lavarci.

D’altro canto, la qualità della nostra vita dipende da ciò che facciamo, pensiamo e scegliamo, quindi decidere di muoversi ci aiuta a tutti i livelli: risveglia il corpo e la mente.

Ci vuole costanza e disciplina e sono valori che, anche attraverso l’esempio, trasmettiamo ai nostri figli.

E questo è un aspetto ulteriormente importante.

Ho parlato di benessere e attività sportiva con Davide Ravera, personal trainer certificato ISSA e laureando in scienze motorie, e mi ha confermato l’estremo bisogno di trasmettere ai bambini il valore della salute, che passa anche attraverso la pratica dello sport. Davide, che vive a Cisano sul Neva e svolge la sua attività presso una nota palestra di Albenga, mi ha raccontato che l’obesità è davvero molto diffusa, e si parla di percentuali allarmanti soprattutto per i bambini.

Per questo motivo è importante fare educazione, sia a livello nutrizionale che sportivo, affinché le persone assimilino pratiche quotidiane sane che mantengano alta la qualità della vita nostra e dei nostri figli. I bambini, i ragazzi hanno necessità del nostro buon esempio tutti i giorni, per questo è importante che anche noi genitori dedichiamo il giusto tempo per l’attività fisica e ci alimentiamo in modo sano e consapevole.

Ho conosciuto Davide sui social, attraverso il suo profilo Instagram in cui condivide riflessioni e pillole sul benessere fisico e mentale, e ho visto come anche lui, durante la quarantena, abbia lavorato a distanza per continuare ad aiutare le persone a prendersi cura del proprio corpo. Il coaching online non è una sua pratica usuale, perché preferisce seguire da vicino le persone affinchè qualsiasi movimento possa essere svolto nella maniera corretta per poter apportare benefici, tuttavia lavora anche a distanza se ha la sicurezza di allenare soggetti sani, in salute e che abbiano già fatto sport precedentemente.

Davide, che aprirà presto un suo studio di personal training, sottolinea l’importanza dell’attività fisica, confermata dall’OMS, affinché possiamo tutti mantenerci in buona salute.

La salute deve essere la nostra motivazione più importante. Non aspirare ad avere il fisico o i muscoli di un beniamino, perché è opportuno rispettare le proprie caratteristiche fisiche, ma coltivare il benessere, stare bene per essere felici, essere la miglior versione di noi stessi.

“Non esistono ostacoli troppo grandi, solo motivazioni troppo piccole” (Cit. Anonimo)

