Da Loano un invito: non chiudiamo la porta alle meraviglie travolti dalla routine quotidiana

Loano. Non lasciar cadere ciò che ci affascina, cogliere con pienezza un suggerimento che la vita ci manda magari in un mattino travagliato, senza farlo travolgere dalla routine quotidiana. ‘Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime’ era il titolo del Premeeting di Comunione e Liberazione che si è svolto dal 3 al 5 luglio alla Marina di Loano, ghiotta anteprima del celebre Meeting di Rimini.

Un’iniziativa che non solo ha fruttato pensieri profondi, ma che ha voluto dire per Loano un’attenzione mediatica senza pari, con centomila visualizzazioni su Facebook e ventimila su YouTube.

Il Premeeting è organizzato dall’Associazione Cara Beltà, di cui è appassionato componente Carlo Scrivano, che nella vita di tutti i giorni fa l’imprenditore nel settore turistico e il direttore dell’Unione Provinciale Albergatori. Scrivano possiede sensibilità, curiosità, non sta mai fermo con la mente. Spiega: “Gli insegnamenti di Don Giussani sono alla base della nostra attività: dialogare con tutti, tenere al centro l’Uomo e i suoi desideri”.

Il Premeeting ha avuto ospiti in carne e ossa e tanti in collegamento, ovviamente per via dell’emergenza sanitaria. Personaggi di rilievo e perfettamente allineati con lo spirito un po’ provocatorio dell’iniziativa (leggi qui).

Torniamo… sulla terra per sottolineare, come abbiamo accennato, al valore promozionale, per la città, del Premeeting, reso possibile dalla Marina di Loano grazie alla disponibilità dell’amministratore delegato Gianluca Mazza e del direttore Umberto Paoletti.

Ancora Scrivano: “Un’importante promozione su carta stampata e on line, che ha interessato 20 testate di tutta la Liguria e del Nord Italia, a cominciare da Ivg e da Press Comm Tech per la provincia di Imperia. Non soltanto sole, spiaggia e mare. Sono stati valorizzati in diretta gli angoli più belli del territorio, con alcune spettacolari immagini del tramonto che hanno suscitato lo stupore di molti, a cominciare da quelli che non conoscevano Loano. Crediamo di aver proposto un metodo tecnologico e innovativo di fare promozione”.

Ecco, allora. Non chiudiamo la porta alle meraviglie, del pensiero e della natura. Dal nostro angolino ci permettiamo di lasciarvi questo Pensiamoci per mettere da parte, almeno per qualche momento, le code in autostrada, le inutili telefonate al Cup e l’immondizia per strada.