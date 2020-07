Da Beautiful ad Alassio: “Clarke Garrison” al Grand Hotel

Alassio. Non si ferma “parata di stelle” e vip che in questa strana estate 2020 sta scegliendo la Riviera savonese per le proprie vacanze.

Dopo Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, Gianna Nannini, Dan Caten (una delle due menti dietro la celebre “fashion house” Dsquared²), Justine Mattera , Michelle Hunziker e Cattelan e un “figlio d’arte” come Paolo Jannacci, questa volta la celebrità arriva direttamente da Beautiful.

Si tratta di Daniel McVicar, attore americano noto al pubblico per aver interpretato Clarke Garrison, ossia il marito di Sally Spectra. McVicar, ospite del Grand Hotel di Alassio, è stato immortalato due volte in poche ore nella Città del Muretto.