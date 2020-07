Savona. Il suo nome, nel mondo dello spettacolo, è legato in particolare al programma televisivo “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci, grazie al quale ha raggiunto la popolarità in tutta Italia nel ruolo di maestra di ballo.

Natalia Titova, però, è soprattutto una ballerina affermata, che ha partecipato a numerose competizioni internazionali, ottenendo svariati successi. Oltre ad essere protagonista di vari spettacoli teatrali ed aver collezionato tante altre apparizioni sul piccolo schermo, la 46enne russa naturalizzata italiana è prima di tutto direttrice artistica, insegnante e coreografa.

Per queste le sue qualità, la ballerina di fama internazionale è stata contattata da Patrizia Giallombardo, commissario tecnico della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato, per collaborare al fine di far crescere ulteriormente le atlete azzurre. Natalia oggi, per la prima volta, è arrivata a Savona, dove metterà il suo enorme bagaglio di esperienza e la sua indiscussa classe a disposizione delle sincronette che si stanno allenando nella piscina Zanelli.

“La presenza di Natalia Titova a Savona, oltre a rappresentare un grande momento di sport, è sicuramente un vanto per la Rari Nantes Savona e per tutta la città di Savona che ancora una volta diventa palcoscenico internazionale grazie al nuoto sincronizzato e ai suoi protagonisti” dicono i dirigenti della società sportiva.

Natalia dichiara: “Sarà una nuova sfida, perché sto entrando in un mondo che non mi appartiene, perché non ho mai fatto niente in acqua. Devo prima capire e scoprire come funziona questo mondo e poi cercare di unire il mio mondo della danza insieme a quello del nuoto. Spero che possa essere utile; per adesso ho fatto con le ragazze due giorni di lavoro. Se dopo questi due giorni avrò visto qualche piccola differenza, allora significa che si può fare. Le ragazze sono molto determinate, non mollano mai, in questi giorni ho visto forte testardaggine, perciò sicuramente un cambiamento ci sarà”.

“Durante il lockdown mi ha chiamato Patrizia e mi ha chiesto di fare lezione con le ragazze, perché in acqua non potevano stare – prosegue -. Abbiamo iniziato, ho visto che le ragazze si sono divertite e anch’io mi sono divertita con loro. Abbiamo acquisito un po’ di danze, specialmente nella parte superiore, e poi quando c’è stata la possibilità di venire direttamente qui in piscina io sono arrivata; adesso cerchiamo di mettere in pratica e scendere in acqua per provare a fare qualcosa di diverso“.

Patrizia Giallombardo commenta: “Per me è molto importante migliorare sempre, non mi voglio sedere, mi voglio sempre mettere in discussione e avere intorno a me i migliori del mondo, per dare la possibilità alle mie atlete di arrivare ai vertici. Le nostre atlete sono molto educate, rispettano i ruoli e tutto il lavoro. C’è dietro un lavoro, sono molto brave: in questi ultimi anni le ragazze hanno veramente cambiato passo e mentalità, grazie a tutto lo staff e a tutte le atlete. Prepareremo cose più mirate per quanto concerne tutte le nostre braccia; vogliamo dare un’impronta diversa al gesto atletico, quindi vogliamo arrivare con un’Italia con un gesto italiano”.